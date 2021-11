FC Porto joga tudo ou nada na FIBA Europe Cup

O FC Porto joga hoje (18h45) o tudo ou nada na FIBA Europe Cup, pois só a vitória interessa na receção ao Légia Varsóvia, o que permitirá a manutenção do 2º lugar no Grupo H e a qualificação para a próxima fase, onde se juntará no Grupo K a Sporting e Benfica. O poste Miguel Queiroz confia no objetivo: "Perdemos fora, mas somos do mesmo nível. Temos todas as possibilidades de ganhar."

Já o Sporting joga na Grécia com o Ionikos e o Benfica recebe os checos do Opava, mas já garantiram os 1ºs lugares dos Grupos F e C.