FC Porto luta pelo 1º lugar na FIBA Europe Cup

Já apurado pela primeira vez para os quartos de final da FIBA Europe Cup, o FC Porto visita hoje os franceses do Cholet com o objetivo de terminar o Grupo I no primeiro lugar: na primeira volta, os dragões venceram por 99-78.





Os possíveis adversários da equipa portuguesa na próxima ronda virão do Grupo J que ainda está em aberto: Karhu (Finlândia), Budivelnyk (Ucrânia) ou Hapoel Haifa (Israel). “Está na altura de alguns jogadores darem um passo em frente para ajudarem a equipa na ausência de Max Landis e de Charlon Kloof”, pediu o portista João Guerreiro.