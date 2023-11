FC Porto perde na Turquia e falha apuramento direto na FIBA Europe Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto perdeu esta quarta-feira em Manisa, na Turquia, o último jogo da fase de grupos da FIBA Europe Cup, falhando o apuramento direto para a fase seguinte do torneio.

A derrota, por 75-66, deixa o Manisa com a vaga de apuramento direto no Grupo E, enquanto os 'dragões' serão segundos e ainda se podem apurar, quando se fizer o cruzamento das classificações de todos os grupos - passam os seis melhores segundos dos dez grupos.

Com uma primeira parte absolutamente 'desastrada', o FC Porto entregou bem cedo a questão da vitória no Muradiye Sports Hall, apesar da boa reação conseguida na parte final do encontro.

A perder por 48-25 ao intervalo (após parciais de 26-12 e 22-13), já havia pouco a fazer após o regresso dos balneários. Ainda assim, os tempos seguintes foram de vantagem para o 'dragão', com 19-11 e 22-16, a evitar uma derrota 'estrondosa'.

Agora, resta ao FC Porto esperar pelos resultados dos jogos da noite, para saber se segue mesmo para a ronda seguinte. Acaba em segundo, com 10 pontos (60%), a um ponto do Manisa.

A entrada muito fraca na partida por parte dos 'azuis e brancos' acabou por ser determinante para o desenrolar do jogo, que rapidamente chegou a 20 pontos de diferença no marcador.

Anthony Barber (23 pontos, 6 ressaltos e 6 assistências), Cleveland Melvin (15 pontos) e Miguel Queiroz (10 pontos e 9 ressaltos) foram os jogadores portistas em maior destaque na Turquia.

Barber foi mesmo o melhor marcador do jogo, superando os 16 pontos de Pako Cruz, do Manisa.