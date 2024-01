FC Porto pronto para batalha de líderes: «Vamos a Bilbau tentar ganhar e facilitar as contas»

Duelo de líderes no País Basco. O FC Porto visita esta quarta-feira (19h00) o pavilhão do Bilbao Basket, na 5.ª e penúltima jornada da 2.ª fase da FIBA Europe Cup, num confronto entre as formações que comandam o Grupo K, ambas com 7 pontos. Um triunfo dos dragões colocará a equipa portuguesa já muito próxima dos quartos de final com um jogo ainda por disputar.

"É uma equipa muito bem composta, com excelentes jogadores que jogam um campeonato completamente diferente do nosso, muito competitivo e com atletas de topo a nível europeu. Esperamos muitas dificuldades, sabemos que este jogo é muito importante para nós se quisermos passar à próxima fase. Vamos a Bilbau tentar ganhar o jogo para facilitar as contas", comentou João Guerreiro, em declarações ao site do clube.



"Todas as vitórias são muito gratificantes, positivas e queremos dar seguimento a essa boa energia que foi ganha neste último jogo. O jogo vai definir-se nos detalhes e não esperamos facilidades", prosseguiu o português, que destaca o regresso de Phil Fayne: "Todos somos importantes e é óbvio que a integração do Phil vai ser positiva e ajuda-nos a atingir o objetivo de ganhar para podermos passar à próxima fase."