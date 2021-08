FC Porto renova com Miguel Queiroz até 2024

O FC Porto anunciou esta quarta-feira ter renovado o contrato de Miguel Queiroz até 2024. O poste internacional português, de 30 anos e 2,02 metros, está nos dragões desde 2013.





"É com muito orgulho que vou continuar a representar o FC Porto durante mais três anos. Só o facto de pensar que vou estar mais de uma década a representar este grande clube dá-me arrepios. Vou continuar a dar tudo de mim para conquistarmos muitos títulos. Mal posso esperar por voltar a ter os nossos adeptos no Dragão Arena", disse o jogador, em declarações ao site do clube."A época passada não terminou como desejávamos, mas no FC Porto não pensamos no passado. Estamos muito ansiosos por começar a trabalhar e por fazer uma época vitoriosa. Juntos já conquistámos vários títulos, mas nesta casa queremos sempre mais. Tudo o que nos faz levantar todos os dias é a fome de vencer", acrescentou Miguel Queiroz.