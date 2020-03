FC Porto segue para a final four da Taça de Portugal

O FC Porto derrotou o Galitos este domingo por 65-62 nos quartos-de-final da Taça de Portugal e apurou-se para a final four da prova.





Atual detentor do troféu, cedo se notou o favoritismo dos dragões. Apesar de perderem o primeiro parcial (13-14), numa fase em que se registou uma fraca progressão ofensiva de parte a parte, o FC Porto ganhou mais confiança nos dois períodos seguintes, onde aumentaram a distância no marcador, com as vitórias por 24-10 e 19-18. No derradeiro parcial, a história inverteu-se e, a determinado momento, o Galitos dominou e chegou a estar muito perto de empatar, mas os 20-9 colocaram o conjunto do Barreiro a três pontos, insuficientes para garantir o apuramento.A nível individual, o melhor marcador do encontro foi Daniel Machado, extremo do Galitos, com 17 pontos, 2 ressaltos e 1 assistência. Nos dragões, o poste Sasa Borovnjak destacou-se com 16 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências.O FC Porto garante assim o primeiro lugar na final four da Taça de Portugal. Os restantes finalistas sairão das partidas Barreirense-Benfica (terça-feira), Oliveirense-Sporting e V. Guimarães-Esgueira (quarta-feira).