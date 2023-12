O FC Porto continua em muito bom momento de forma e sem contemplações, venceu (88-63) esta quarta-feira o Balkan Botevgrad na Bulgária, na 1.ª jornada do Grupo K da FIBA Europe Cup.Os dragões entraram com tudo no 1.º período (34-12), condicionando o adversário, que depois andou sempre atrás no marcador, bem controlado por um FC Porto personalizado, que teve em Cleveland Melvin o seu maior trunfo, autor de um duplo-duplo (26 pontos, 12 ressaltos).Ver a ficha aqui.