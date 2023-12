FC Porto vence a Ovarense e mantém registo perfeito na Liga Betclic

O FC Porto conseguiu, esta sexta-feira, a sétima vitória em outros tantos jogos na Liga Betclic, ao superar (79-72) a Ovarense, no Dragão Arena.A turma da Invicta só no 3.º período conseguiu superiorizar-se, depois de chegar com empate ao intervalo (42-42). Mas após um parcial de 20-14, o FC Porto tomou conta do jogo, gerindo no último período as vantagens.Miguel Queiroz foi o homem do duelo, com um duplo-duplo (16 pontos, 10 ressaltos, 2 assistências e 3 roubos de bola), enquanto pela Ovarense foi Omoefay Odigie o mais inconformado (22 p, 10 r, 1 a, 1 rb e 1 desarme).Veja a ficha de jogo aqui.