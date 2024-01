FC Porto sobe à liderança da Liga Betclic

O FC Porto recebeu e venceu esta quarta-feira a Oliveirense, por 74-72, no jogo em atraso da 3.ª ronda da Liga Betclic.O emblema de Oliveira de Azeméis entrou mais forte na partida, vencendo o 1.º quarto por 25-22. Os dragões responderam depois 2.º período, onde lideraram por 19-14. Os parciais seguintes foram mais equilibrados com dois empates (16-16 e 17-17), sendo que o FC Porto selou a vitória a 9 segundos do final, com um triplo de Cleveland Melvin, que foi o melhor marcador, com 19 pontos. Ver a ficha do jogo aqui Com esta vitória, o Porto sobe à liderança com 23 pontos, ultrapassando o Sporting (22).