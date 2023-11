FC Porto sofre primeira derrrota na FIBA Europe Cup

O FC Porto sofreu esta tarde a primeira derrota no Grupo E da fase regular da FIBA Europe Cup, ao fim da quinta jornada.Na deslocação à Dinamarca, os dragões cederam por 113-99 e após dois prolongamentos, depois do 84-84 no fim do tempo regulamentar e do 94-94 ao fim dos primeiros cinco minutos suplementares.Charlon Kloof destacou-se na equipa portuguesa, com 14 pontos, seis ressaltos a sete assistências.