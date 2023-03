Segue tudo na mesma na tabela da Liga Betclic. Depois das vitórias de Sporting e Benfica, também o FC Porto triunfou, ao bater o Lusitânia por 94-72, continuando desta forma a haver um trio no comando da tabela, todos com 47 pontos.Esta noite, no Dragão Arena, os portistas foram sempre mais fortes, chegando ao descanso já com vantagem de 19 pontos. Na segunda metade, com uma margem tranquila, viriam a gerir a diferença e acabar por triunfar por 22 pontos. No último quarto, refira-se, até foi o Lusitânia a pontuar mais (20-18).Do ponto de vista individual, nota para a atuação do portista Marvin Clark II, com 19 pontos, ao passo que no lado dos visitantes a figura foi Deng Geu, com 28 pontos e 8 ressaltos.