FC Porto vence Benfica no Dragão e agrava crise dos encarnados

O FC Porto venceu em casa o Benfica por 79-62, em jogo da 4.ª jornada da Liga Betclic de basquetebol masculino. Os dragões dominaram o encontro triunfaram com margem confortável, agravando a crise de resultados dos encarnados - terceira derrota seguida, depois do duplo desaire com a Oliveirense (Liga e Taça Hugo dos Santos).O base portista Anthony Barber destacou-se com 27 pontos e 7 assistências, sendo bem secundado por Cleveland Melvin (19 pontos e 9 ressaltos). Nas águias, Ivan Almeida foi o elemento em maior foco com 14 pontos e 7 ressaltos, ao passo que Terrell Carter ficou perto do duplo-duplo (13 pontos e 9 ressaltos).O FC Porto soma assim o segundo triunfo em outros tantos jogos na Liga Betclic, ao passo que o Benfica tem agora duas derrotas e outras tantas vitórias.