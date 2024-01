O FC Porto registou esta noite no Dragão Arena a terceira vitória em quatro jornadas no Grupo K da Fiba Europe Cup, mantendo por isso todas as possibilidades de passar à fase seguinte da prova, já a eliminar.Os comandados de Fernando Sá venceram os búlgaros do Balkan por 92-80, com destaque para as exibições de Cleveland Melvin (19 pontos, três ressaltos e uma assistência) e Anthony Barber (15 pontos, sete ressaltos e seis assistências).Com mais este triunfo, o FC Porto sobe à condição à liderança do grupo, com sete pontos, mais um que os espanhóis do Bilbao, que só esta quarta-feira cumprem o jogo da quarta jornada diante do Gottingen.