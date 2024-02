FC Porto vence Gottingen e está nos quartos de final da FIBA Europe Cup

O FC Porto está nos quartos de final da Fiba Europe Cup. Os dragões precisavam de vencer esta noite no Dragão Arena os alemães do Gottingen, que também estavam na luta pelo apuramento, para seguirem em frente e conseguiram-no, com triunfo por 82-64.Empolgados pelo adeptos, os pupilos de Fernando Sá conseguiram estar sempre na frente do marcador no último período, pese embora a dúvida quanto ao vencedor ter perdurado durante muito tempo. Mas depois o FC Porto conseguiu aliviar um pouco a pressão nos três minutos finais, quando alcançou mais de nove pontos de avanço sobre os alemães, obrigando mesmo o técnico destes a parar o jogo por mais de uma vez. No final, a diferença foi ainda dilatada, para 18 pontos.Tanner Omlid esteve em particular destaque no FC Porto, com 29 pontos, seis ressaltos e duas assistências.O FC Porto junta-se aos espanhóis do Bilbao, no grupo K, entre as duas equipas que avançam na prova, fase em que os dragões atingem pela segunda vez e seguida na sua história.