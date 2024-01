FC Porto vence Portimonense na Taça Hugo Santos

O FC Porto venceu (79-56) o Portimonense e reforçou a liderança no Grupo B da Taça Hugo dos Santos, em jogo da 3.ª jornada.Os azuis e brancos dominaram por completo a primeira parte no Dragão Arena, com parciais de 28-21 e 25-10, e controlaram o tempo depois do intervalo (10-12 e 16-13), sem darem hipótese à equipa algarvia.Phillipe Fayne (12 p, 9 r, 3 dl, 1 rb) foi o homem do jogo e o maior trunfo do FC Porto.