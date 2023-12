FC Porto vence Sp. Braga e passa aos quartos de final da Taça de Portugal

O FC Porto venceu (86-72) este domingo o Sp. Braga e passou aos quartos de final da Taça de Portugal, onde defrontará o Sporting, que no sábado também carimbou o passaporte para a próxima eliminatória frente à Ovarense.O FC Porto entrou forte e fez um parcial de 32-15 no 1.º período, deixando a equipa da Proliga em dificuldades e atrás do prejuízo.Os minhotos tentaram reagir e equilibraram no 2.º e 3.º períodos (16-15, 16-16), mas só no último quarto conseguiram alguma supremacia (26-22), mas sem colocarem em causa a supremacia adversária.De resto, o FC Porto teve o domínio das tabelas (47-36 em ressaltos) e defendeu melhor, causando dificuldades ao Sp. Braga, que teve em Melik Martin o seu grande trunfo, com 30 pontos, 9 ressaltos e 4 assistências, a cotar-se como MVP da partida.Aaron Harrison (22 p, 5 r, 2 a) e Charlon Kloof (17 p, 6 r, 6 a) foram os melhores do FC Porto.