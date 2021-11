Federação de Basquetebol divulga punição ao FC Porto pela falta de comparência em Ovar

O FC Porto foi condenado a pagar uma multa de 2.500 euros e perdeu ainda por 20-0 (não somando qualquer ponto, ao invés de 1, como acontece nas derrotas) na sequência da falta de comparência ao jogo com a Ovarense, a 16 de outubro, para a Liga Betclic de basquetebol, revelou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).





Ovarense, árbitros e público à espera... mas FC Porto não apareceu: as imagens que marcam a jornada de basquetebol



Ovarense, árbitros e público à espera... mas FC Porto não apareceu: as imagens que marcam a jornada de basquetebol

Recorde-se que o FC Porto não foi a jogo, cumprindo a ameaça feita no final da temporada passada, quando, após o jogo 5 da final diante do Sporting, avisou que não compareceria mais em campo caso um encontro seu voltasse a ser apitado por Fernando Rocha, Carlos Santos ou Paulo Marques, o trio de juízes na 'negra' da final do playoff da temporada transata - uma arbitragem que foi muito contestada pelo FC Porto. Ora, Paulo Marques era um dos escolhidos para esse duelo com a Ovarense, com os portistas a justificarem, nesse mesmo dia, a falta de comparência "em defesa dos superiores interesses do clube."Como consta do regulamento disciplinar, a punição poderá ser mais severa no futuro, caso os dragões sejam reincidentes. "A aplicação da sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou 3 interpolados determina a exclusão da competição da equipa do clube", lê-se no ponto 5 do artigo 57.º.