Federação de Basquetebol e a posição do FC Porto: «Todos são tratados de forma igualitária»

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) sublinhou que todos os clubes da Liga Placard "são tratados de forma igualitária e em concordância com os regulamentos e as normas que são conhecidos de todos". Palavras que surgem em resposta ao comunicado dos dragões, em que estes anunciaram a continuidade no principal escalão da modalidade mas sob a condição de mais nenhum jogo seu ser apitado pelos mesmos árbitros do último encontro da final de 2020/21 frente ao Sporting. Caso contrário, suspendem a participação na prova.





"A Federação Portuguesa de Basquetebol não interfere nem comenta as tomadas de decisão do Futebol Clube do Porto ou de outros clubes. A Liga Placard será disputada por 12 clubes, todos são tratados de forma igualitária e em concordância com os regulamentos e as normas que são conhecidos de todos", afirmou hoje a FPB.