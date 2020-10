Federação de Basquetebol reage às críticas de Carlos Lisboa: «É impraticável adiar sucessivamente as provas»

Depois das críticas feitas pelo Benfica, através de Carlos Lisboa - o treinador encarnado considerou "inadmissível" que a final four da Taça de Portugal não tenha sido novamente adiada devido ao surto de Covid-19 nas águias -, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) emitiu um esclarecimento, frisando que é "impraticável promover o adiamento sucessivo das competições."





"As equipas têm de manter a prática competitiva, desde que cada clube tivesse disponíveis, no mínimo, oito atletas para a prática da competição. Essas normas são do conhecimento e foram aceites por todos os clubes e entidades relacionadas com a prática do basquetebol nacional, sendo que o adiamento de qualquer jogo de qualquer competição para uma data posterior, considerando a imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia, não é suscetível de garantir que qualquer equipa, esteja, nessa (nova) data, nas melhores condições para a disputar. Mostra-se por isso impraticável promover o adiamento sucessivo das competições até que as equipas participantes atinjam determinados níveis competitivos, caso se verifiquem focos de infeção, uma vez que tal política se basearia em critérios subjetivos e agravaria o risco que impende sobre o desenvolvimento das competições", justifica a FPB em comunicado.