Federação de Basquetebol suspende quatro elementos do FC Porto e arquiva participação dos dragões

Moncho López e Garrett Nevels apanharam ambos um mês de suspensão na sequência dos incidentes no jogo 5 da final do playoff de basquetebol, diante do Sporting. O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) castigou ainda Miguel Queiroz e João Soares com um jogo cada, ao passo que o FC Porto foi multado em 2.500 euros, como se pode ler no comunicado.





No caso do treinador e do jogador norte-americano, a suspensões começaram no passado 23 deste mês, o que significa que as mesmas não terão efeito. No caso do técnico porque as competições começarão depois de 23 de agosto e no que respeita ao extremo porque... já deixou o clube.A FPF arquivou ainda a participação disciplinar do FC Porto - os dragões protestaram fortemente a arbitragem dessa partida e ameaçaram mesmo não comparecer em qualquer jogo que fosse apitado por esses árbitros - por considerá-la "não provada, dando conhecimento do teor da mesma aos juízes visados para os termos e efeitos tidos por convenientes."