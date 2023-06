Federação passa suspensão de Travante Williams para repreensão: jogador pode defrontar o Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu punir Travant Williams com uma "repreensão" e o jogador do Sporting vai poder defrontar o Benfica no quarto jogo da final do playoff este domingo, no Pavilhão João Rocha.O jogador estava suspenso preventivamente depois de ter "empurrado um polícia no peito 3 (três vezes)"."Constata-se ainda que o arguido mostrou arrependimento pelo seu acto intempestivo, tendo pedido desculpas ao agente das forças de segurança, pelo que cabe lugar à aplicação da circunstância atenuante prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Regulamento de Disciplina, bem como da atenuação especial decorrente do invocado estado de necessidade fisiológica, enquadrável na estatuição do n.º 3, do artigo 25.º do mesmo Regulamento", pode ler-se na justificação desta decisão.