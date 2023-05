Federação Portuguesa de Basquetebol anuncia um inédito número de 30 mil atletas federados

A Federação Portuguesa de Basquetebol anunciou esta segunda-feira ter registado, pela primeira vez na história, um número de 30 mil atletas federados, algo que poderá ser exponenciado em 50 por cento."Se, a este número, forem somados os praticantes dos projetos Jr. NBA, Circuito Nacional de 3×3, Desporto Escolar e os diversos torneios de 3×3 organizados a nível regional por todas as Associações do país, a FPB estima que existem cerca de 45 mil atletas envolvidos em todas as competições, projetos e atividades do basquetebol nacional", frisa o organismo em comunicado.O diretor técnico nacional, Nuno Manaia, elenca várias razões para o aumento de "cerca de 2500 praticantes em relação à época anterior, 800 são Sub-14". "Não podemos deixar de frisar o trabalho que os treinadores da formação tiveram durante a pandemia, com treinos online, sempre a motivar os jovens atletas, o que evitou uma queda acentuada do número de praticantes durante esse período. Não há dúvida que a promoção da modalidade tem sido uma aposta muito forte da FPB, com as muitas transmissões televisivas em canal aberto, a FPB TV, o 3×3 a aparecer cada vez mais nas ruas e, por último mas não menos importante, a entrada do Neemias Queta para a NBA. São tudo fatores que têm ajudado muito a que, nestas duas épocas, tenhamos batido o recorde de praticantes", constatou ao site da FPB.