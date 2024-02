Fernando Sá: «FC Porto não se ressentiu do jogo europeu»

As declarações de Fernando Sá, treinador da equipa masculina de basquetebol do FC Porto, após a derrota no clássico (84-78) com o Benfica na 15.ª jornada da Liga Betclic.





"Perspetivávamos uma primeira parte diferente, mas não entrámos bem. O jogo era decisivo para o Benfica, pois, se perdesse, ia lutar pelo 4.º ou 5.º lugar. Conseguimos reagir na segunda parte de uma forma brilhante. Depois, o jogo foi decidido em pequenos detalhes que fazem parte do jogo", começou por dizer o técnico dos dragões, no final da partida da Luz.

E concluiu: "O FC Porto não se ressentiu do jogo europeu. Não temos medo da ambição e sucesso que temos tido. Estou convencido que este desaire não irá quebrar a dinâmica da equipa. Continuamos em primeiro no campeonato, estamos na Taça Hugo dos Santos, apurados para a final four da Taça de Portugal e nos quartos de final da Taça Europa, por isso, creio que não há motivos para preocupação."