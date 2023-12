Fernando Sá: «Senti alguma fadiga e a ausência de jogadores também condicionou a nossa equipa»

Fernando Sá acredita que as ausências da equipa e alguma fadiga acumulada nos seus jogadores foram determinantes para o FC Porto sofrer este domingo, diante do Sporting, a primeira derrota () no campeonato de basquetebol."O jogo não começou bem para as duas equipas. Senti alguma fadiga e a ausência de jogadores também condicionou a nossa equipa. Ao longo do jogo fomos recuperando, percebendo onde tínhamos vantagem em relação ao Sporting, e aumentámos também o número de assistências. Corrigimos e conseguimos trazer o jogo para nós, mas depois o jogo acabou por ser resolvido nos detalhes. Foi a nossa primeira derrota no campeonato. Acho que só temos que estar satisfeitos com aquilo que temos vindo a fazer", disse o técnico portista, finalizando: "As coisas não estão fáceis em termos de trabalho, pois temos muitas ausências. Por isso, ressalvo ainda mais a postura da equipa, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais".