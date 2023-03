Fernando Sá deixa recado à federação: «Temos 7 jogos em 22 dias, devia haver mais sensibilidade»

Fernando Sá mostrou-se satisfeito com a vitória do FC Porto no clássico com o FC Porto, mesmo depois de a sua equipa não ter entrado bem no jogo. O treinador enalteceu o esforço dos jogadores, que têm sido sobrecarregados com jogos, mercê da presença europeia dos dragões."O jogo de decorreu de uma forma natural e como eu esperava. Após a sobrecarga de jogos e de viagens que temos tido, torna-se difícil gerir o esforço e o aspeto mental, porque têm acontecido derrotas, naturais do nível superior a que temos jogado. A resposta que os jogadores deram foi manter o equilíbrio, não ceder à pressão do Sporting, a tentar aproveitar o nosso desgaste. Conseguimos fazê-lo nos dois primeiros períodos e isso deu-nos alguma tranquilidade. A tomada de boas decisões ofensivas, deu-nos transições defensivas mais confortáveis, deixámos de fazer turnovers e dar lançamentos fáceis ao Sporting e tudo isso ajudou para conseguirmos vencer", explicou.Depois, não deixou de enviar um recado à federação: "Gosto de clareza, justiça e que haja equidade possível para todos. Não me parece justo que na época passada tenha havido tanta preocupação em adiar jogos do campeonato, porque equipas como o Sporting estavam na mesma situação que nós e este ano houve zero preocupação com isso. Temos sete em 22 dias e acho que temos representado da melhor forma o basquetebol português, portanto devia haver mais alguma sensibilidade", consderou.E prosseguiu, sobre o momento atual dos dragões: "É importante quebrar o ciclo de derrotas, mas o que decide o campeonato são os playoffs. Temos de saber interpretar o ciclo. Estamos a jogar ao mais alto nível e sabemos que aí o risco de derrota é maior. Temos de estar preparados mentalmente para quando mudarmos de competição, continuarmos a exibir-nos ao melhor nível. Chegando mais longe nas competições, a possibilidade de perder é maior, mas é dessa forma que queremos continuar."