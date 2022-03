Festa do basquetebol está de volta a Albufeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), Manuel Fernandes, deseja que a "pandemia não faça nenhuma patifaria", de modo a que a Festa do Basquetebol seja de novo uma realidade este ano, depois de dois anos de ausência devido à Covid.

A 14ª edição do evento, que volta a ser apoiado por Record, tem lugar de novo nas habituais férias da Páscoa, de 9 a 14 de abril, tendo sido lançado hoje em Albufeira. "As expectativas são sempre altas e nunca ficam goradas, porque conseguimos sempre atingir os objetivos", destacou ainda o líder federativo, para quem este mega evento (ao todo envolve cerca de 1500 pessoas, sendo que mais de 800 são atletas sub-14 e sub-16) deve merecer a atenção de todos. "É talvez o momento alto do basquetebol português".

Já para José Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, a edição de 2022 da Festa do Basquetebol "é o renascimento" de um evento que considera ser de "alegria". "Venham assistir, ver as competições, o convívio que há nos vários campos. O desporto é uma atividade de paz".

À margem da apresentação da Festa do Basquetebol, Manuel Fernandes revelou que Albufeira "será o primeiro concelho com quatro campos 3x3", num total de 80 que a FPB projeta ter em todo o país.