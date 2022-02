FIBA Europe Cup: Benfica triunfa na Polónia

Em jogo a contar para 5.ª jornada do Grupo K da segunda fase da FIBA Europe Cup, o Benfica venceu esta quarta-feira no terreno dos polacos do Trefl Sopot, por 76-67, e segue na luta de apuramento para os quartos-de-final, reservado para os dois primeiros classificados do grupo.Na Polónia, o Benfica entrou muito bem e liderou o primeiro quarto por 25-10, reforçando depois a vantagem até ao intervalo. No descanso, a equipa de Norberto Alves estava na frente por 17 pontos (42-25). No segundo tempo, os polacos reagiram e chegaram a ficar a apenas quatro pontos de desvantagem no quarto parcial (69-65), mas os encarnados aguentaram a vantagem até ao fim.Com 25 pontos, Frank Gaines foi o melhor marcador da partida.O Benfica segue no segunda lugar do Grupo K, com sete pontos em cinco jogos. Lidera o Sporting, com sete pontos em quatro jogos.