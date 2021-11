FIBA Europe Cup: Benfica vence Opava na última jornada

O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira os checos do Opava, por 86-84, em jogo a contar para a 6.ª jornada da fase de grupos da FIBA Europe Cup.Na Luz, as águias foram para o intervalo a perderem por 38-35, mas operaram a reviravolta no segundo tempo. No final do terceiro quarto, a formação portuguesa já liderava por sete pontos (64-57). Até ao fim, os checos tentaram recuperar no marcador mas o Benfica conseguiu segurar o triunfo por 86-84.O melhor marcador das águias foi Betinho Gomes, com 17 pontos.