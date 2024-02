FIBA Europe Cup: FC Porto cai em Bilbau no prolongamento e vai decidir apuramento em casa na última jornada

Dragão realizou boa exibição em Bilbau





O FC Porto perdeu esta quarta-feira ao terreno do Bilbao Basket, por 90-86 após prolongamento, e manteve a 2.ª posição do Grupo K, após a 5.ª e penúltima jornada da 2.ª fase da FIBA Europe Cup. Com este resultado, os dragões só dependem de si para avançar para os quartos de final da competição europeia: na terça-feira há receção aos alemães do Gottingen, que estão em 3.º lugar com os mesmos pontos do que o FC Porto.Em Bilbau, diante da atual 12.ª classificada da poderosoa Liga ACB, a equipa de Fernando Sá realizou uma exibição bem competente, tendo liderado o quarto inicial por 23-21. No segundo período, os dragões aumentaram para cinco pontos a vantagem, mas foram para o intervalo à frente por um (39-38).Na segunda parte, o FC Porto arrancou a todo o gás e entrou no derradeiro quarto com 12 pontos de vantagem (62-50), mas permitiu a recuperação do emblema basco, que levou a partida para prolongamento (77-77). No tempo extra, os dragões não resistiram ao poderio basco e perderam por 90-86.No capítulo individual, Anthony Barber foi o melhor marcador, com 25 pontos. Do lado do Bilbao, Sacha Killeya-Jones destacou-se com 29 pontos.