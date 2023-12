FIBA Europe Cup: FC Porto perde em casa com o Bilbao Basket

Na segunda jornada do Grupo K da 2.ª fase da FIBA Europe Cup, o FC Porto foi esta terça-feira derrotado na receção aos bascos do Surne Bilbao Basket, por 75-72.Os dragões, que na ronda inaugural desta fase haviam ganho na Bulgária no terreno do Balkan, entraram bem e foram para o intervalo na frente por 43-33, só que um terceiro período para esquecer (12-27) deitou tudo a perder frente ao atual 14.º classificado da principal Liga espanhola. A 1.25 minutos do fim, a equipa de Fernando Sá conseguiu ficar à distância de três pontos (72-75) e teve a última posse de bola da partida, a 14 segundos do fim, mas Anthony Barber falhou o triplo que valeria empate e provavelmente o prolongamento. Faltariam disputar-se apenas três segundos, com o Bilbao a beneficiar depois de dois lançamentos livres, que viria a falhar, e o resultado fixou-se mesmo em 75-72.Com 22 pontos, Charlon Kloof foi o melhor marcador portista. Do lado dos bascos, Adam Smith destacou-se com 18 pontos. Veja aqui a ficha do jogo Na próxima jornada, o FC Porto viaja à Alemanha para medir forças com o Gottingen."Destacar a primeira parte, muito sólida e inteligente, com uma intensidade defensiva muito grande, mas já estávamos à espera da reação de um adversário poderosíssimo. Conseguiram inverter o rumo do jogo, acabaram o terceiro período a vencer e ainda tentámos retificar no quarto, mas não chegou. Estou orgulhoso dos meus jogadores, do caráter e personalidade deles", afirmou Fernando Sá, em declarações ao Porto Canal.