FIBA Europe Cup: FC Porto triunfa na Alemanha após prolongamento

O FC Porto foi vencer esta quarta-feira ao pavilhão dos alemães do Göttingen por 87-81, após prolongamento, na 3.ª jornada do Grupo K da segunda fase da FIBA Europe Cup.A equipa da casa liderou o primeiro quarto (17-15), cimentando a vantagem até ao intervalo (40-31). Mas a formação comandada por Fernando Sá reagiu no segundo tempo, tendo passado para a frente aos 44-42. O jogo manteve-se equilibrado até ao final do tempo regulamentar (76-76), com o FC Porto a superiorizar-se no tempo extra com um parcial de 11-5.A nível individual, Anthony Barber foi o melhor marcador portista, com 21 pontos, seguido de Cleveland Melvin (16). Do lado dos alemães destacou-se Grant Anticevich (22).Com este resultado, os dragões sobem ao segundo lugar, com cinco pontos, a um do líder Bilbao.