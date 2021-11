FIBA Europe Cup: Sporting derrotado na Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na última jornada do Grupo F da FIBA Europe Cup, o Sporting foi derrotado no terreno dos gregos do Ionikos, por 93-79, mas já estavam apurados para a próxima fase.Em solo helénico, Diogo Ventura foi o melhor marcador leonino, autor de 16 pontos.: 23-19, 29-17, 21-19 e 20-14