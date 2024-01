FIBA Europe Cup: Sporting derrotado na Polónia

Na terceira jornada do Grupo L da segunda fase da FIBA Europe Cup, o Sporting foi esta quarta-feira derrotado na visita ao pavilhão dos polacos do Légia Varsóvia, por 93-84.Os leões tentaram equilibrar a primeira parte mas viram o adversário fugir perto do intervalo para uma vantagem de 10 pontos (53-43). No segundo tempo, a formação comandada por Pedro Nuno reagiu e liderou o terceiro quarto (23-17), entrando no derradeiro período atrás por quatro pontos (66-70). No último parcial, o máximo que o Sporting conseguiu fazer foi ficar a apenas três pontos de distância (77-80), mas os polacos segurarem sempre a vantagem até final.A nível individual, Mike Moore foi o leão com mais pontos (20), seguido de Eddie Ekiyor (17). Do lado do Légia Varsóvia, Christian Vital brilhou com 31 pontos.O Sporting fica assim no terceiro lugar do Grupo, com quatro pontos, atrás de Légia (5) e do líder Bahcesehir (6). Só os dois primeiros avançam para os quartos de final.