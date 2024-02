FIBA Europe Cup: Sporting perde na Turquia mas segue na luta pelos quartos de final

Sporting em ação na Turquia



Poste foi o melhor marcador leonino

O Sporting perdeu esta quarta-feira na visita ao terreno dos turcos do Bahcesehir, por 99-87, na 5.ª e penúltima jornada do Grupo L, e vai lutar pelo apuramento para os quartos de final (dois primeiros classificados) na derradeira ronda, quando receber os polacos do Légia.Frente ao líder do grupo e equipa já qualificada para a próxima fase, o Sporting tentou equilibrar o início de jogo e perdeu o primeiro quarto por 25-20. No segundo parcial, os leões estiveram bem abaixo e permitiram que os turcos fugissem no marcador, para os 23 pontos de diferença (33-56).Na segunda parte surgiu uma grande recuperação da formação portuguesa, que terminou o terceiro quarto a perder 'apenas' por cinco pontos (65-70), já depois de ter estado a perder por 25 pontos (38-63). No quarto e derradeiro parcial, o Sporting ameaçou o adversário, tendo ficado a um ponto de diferença (72-73), mas depois voltou a deixar escapar o emblema turco, que regressou depois à vantagem acima dos dez pontos.A nível individual, o poste Eddie Ekiyor foi o melhor marcador leonino, com 23 pontos, 6 ressaltos, 2 assistências e 1 roubo de bola. Mike Moore contribuiu com 21 pontos, mais quatro que Marcus LoVett. Veja a ficha do jogo aqui Com o Légia ainda a disputar o seu jogo nesta quarta-feira na visita ao campo Jonava, as decisões estão assim marcadas para a próxima ronda, quando o Sporting receber o emblema de Varsóvia e precisar de vencer e anular a desvantagem de 9 pontos trazida da Polónia.