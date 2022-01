FIBA Europe Cup: Sporting vence e fica perto dos quartos-de-final

O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira os polacos do Trefl Sopot, por 76-63, na 4.ª jornada do Grupo K da 2ª fase da FIBA Europe Cup, e deu um grande passo rumo aos quartos-de-final da competição europeia.

Num duelo no João Rocha sempre equilibrado, a formação polaca venceu o período inicial, por 21-17, mas a reação leonina apareceu de imediato, indo para o intervalo já na frente por um ponto (35-34).

Na segunda parte, o Sporting manteve-se na frente até meio do terceiro quarto, só que desta vez foram os polacos a operarem a reviravolta e entraram no derradeiro parcial na frente por 52-48. Com uma entrada muito forte no quarto período, a formação orientada esta noite por António Paulo (Luís Magalhães esteve ausente devido à Covid), ganhou uma vantagem importante de 10 pontos (66-56) e, até ao fim, conseguiu aguentar a pressão final do Trefl Sopot e fechou a vitória importante por 13 pontos de diferença (76-63).

No capítulo individual, Travante Williams foi o MVP, com 22 pontos, 12 ressaltos, duas assistências e sete roubos de bola.

Com este triunfo, o Sporting segue na liderança do Grupo K, com 7 pontos em quatro jogos.