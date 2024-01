FIBA Europe Cup: Sporting vence na receção aos lituanos do Jonava

O Sporting recebeu e venceu os lituanos do Jonava, por 103-88, na 4.ª jornada do Grupo L, seguindo em 3.º lugar mas apanhando a vice-liderança do Légia (que dá acesso aos quartos de final), que perdeu nesta ronda na receção ao líder Bahçesehir.No Pavilhão João Rocha, os leões dominaram e foram para o intervalo na frente por 10 pontos (48-38), chegando depois aos 20 pontos de vantagem no terceiro quarto. Com 30 pontos, Marcus LoVett foi o melhor marcador da partida. Ver a ficha do jogo O Sporting tem agora 6 pontos, em igualdade com o Legia, adversário que recebe na última jornada. Na próxima ronda, os leões visitam os turcos do Bahçesehir Koleji. Só os dois primeiros avançam para os quartos de final.