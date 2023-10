FIBA também suspende jogos das equipas israelitas na Liga dos Campeões

Depois de na véspera a FIBA ter suspendido os jogos das equipas israelitas nas suas competições – afetando o Sporting e Benfica (feminino) –, foi aplicada esta terça-feira a mesma decisão em relação à Liga dos Campeões (prova organizada pela BCL, com o apoio da FIBA), com consequência direta para o bicampeão nacional Benfica.Esta medida, devido ao conflito entre Israel e o Hamas, suspendeu assim o encontro das águias inicialmente previsto para o próximo dia 17 frente ao Hapoel Bank Yahav Jerusalém. "Não estão reunidas as condições de segurança necessárias para a realização de jogos em Israel. Todas as partidas afetadas estão suspensas até nova ordem", escreveu o FIBA.Na FIBA Europe Cup masculina, o Sporting já tinha visto adiados os seus duelos contra o Bnei Herzliya, assim como os duelos do Benfica na EuroCup feminina com o Elitzur Ramla.