Final da Taça de Portugal: Imortal-Sporting, em direto

6:46- Ty Toney sofre falta e converte dois dos três lançamentos de que dispôs (25-29)





7:05- Shakir Smith a fazer o seu 12º ponto e a colocar os leões a vencer por seis (23-29)7:30- Shakir Smith, de forma enérgica, a fazer o 23-268:26- Sporting marca quatro pontos seguidos e passa para a frente do marcador (23-24)9:10- António Monteiro arranca o 2º período com um triplo (23-20)00:05- Triplo fantástico de Shakir Smith (20-20)00:40- Afundanço fantástico de João Fernandes, mas Hugo Toreia responde com um triplo (20-17)1:02- Entra João Neves e Hugo Sotta converte um dos lançamentos livres de que dispôs (17-15)1:20- Travante Williams faz dois pontos (16-15)1:53- Entram Miguel Toreia para o Imortal e Diogo Araújo e Shakir Smith no Sporting. Jogo segue 16-132:48- António Monteiro debaixo do cesto a fazer o 16-93:56- DJ Fenner a marcar um triplo e ainda a conquistar uma falta. Marca o lance livre de que dispôs e faz assim quatro pontos (14-7)5:10- John Fields a marcar debaixo do cesto (10-7)6:41- Diogo Ventura sofre falta e converte os dois lançamentos (10-5)6:50- DJ Fenner com um triplo de grande qualidade (10-3)7:50- Travante marca e sofre falta. Jogada de três pontos convertida (7-3)8:10- Imortal a entrar com tudo. António Monteiro, da linha de lance livre, a fazer o 7-0.8:45- Tanner Omlid a aumentar a vantagem algarvia (5-0)9:46- Triplo para António Monteiro (3-0)Cinco inicial do Imortal: Ty Toney, DJ Fenner, Hugo Sotta, Tanner Omlid e António MonteiroCinco inicial do Sporting: Travante Williams, John Fields, Diogo Ventura, João Fernandes e James ElissorPor seu lado, o conjunto leonino bateu o FC Porto (85-77) nas meias-finais. A formação orientado por Luís Magalhães tem agora a oportunidade de revalidar o título que conquistou na temporada passada.Os algarvios chegam a este jogo depois de terem batido o Benfica na meia-final (92-88). Jalen Jenkins e Tyere Marshall, que se lesionaram na partida de ontem, são baixas para o encontro decisivo.Imortal e Sporting discutem hoje a atribuição da Taça de Portugal em basquetebol. Os algarvios eliminaram o Benfica e os leões o FC Porto, em partidas realizadas ontem. O encontro tem lugar em Matosinhos e começa às 16 horas. Para seguir aqui, em direto!