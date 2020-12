Flávio Nascimento e o dérbi: «O resultado foi melhor do que a exibição»

Flávio Nascimento, treinador adjunto de Luís Magalhães no Sporting, analisou o dérbi deste domingo e não tem dúvidas que "o resultado foi melhor do que a exibição".





"Tivemos duas fases distintas do jogo. Na primeira parte, pecámos porque não nos conseguimos adaptar à defesa que o Benfica montou. Fizemos muitos passes errados, tivemos dificuldades na penetração e em encontrar os nossos lançadores. O Benfica conseguiu ganhar pontos de diferença. A partir daí, na segunda parte, mantivemos a nossa defesa de marca, que é agressiva, e tentámos tirar os pontos fortes ao Benfica, que são os lançamentos exteriores. Conseguimos reduzir a desvantagem e, felizmente, o resultado foi melhor do que a exibição", disse o treinador-adjunto dos leões aos jornalistas no Pavilhão João Rocha.