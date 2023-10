Francisco J. Marques e as acusações de Betinho: «Se aconteceu é lamentável. Mas sempre que o Benfica perde no Dragão Arena há uma narrativa»

Francisco J. Marques comentou na noite desta terça-feira, no Porto Canal, a denúncia apresentada por Betinho, basquetebolista do Benfica, de um caso de racismo de que terá sido alvo no recente clássico da modalidade com o FC Porto, no Dragão Arena. O diretor de comunicação dos dragões condenou a eventual existência dos ditos insultos, não deixando de apontar aquilo que chamou de "tratamento desigual" ao FC Porto."Não há coisa pior no desporto do que insultos racistas, seja onde for. O racismo tem que ser irradicado. O FC Porto sempre combateu isso", começou por dizer, comentado depois diretamente o caso: "O que alegadamente aconteceu no Dragão Arena não foi reportado à policia... O jogador queixou-se mais de 24 horas depois... De recordar que quando o nosso ex-jogador Marega foi alvo de insultos racistos abandonou terreno do jogo, até com possível prejuízo para a equipa. Temos também um caso mais recente, com o Pepe, que também se queixou no momento em que as coisas aconteceram. Aqui não sei se aconteceram ou não, não há imagens que o atestem, se aconteceram é lamentável. Não estou a colocar em causa que tenha acontecido, mas acho estranho que sempre que o Benfica perde no Dragão Arena haja sempre uma narrativa qualquer."A ideia de que casos semelhantes, envolvendo outras equipas, não tiveram o mesmo tratamento foi, de resto, vincada por Francisco J. Marques. "Ainda esta semana houve uma situação semelhante num outro jogo... Mas para a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) só é caso quando supostamente acontece nas instalações do FC Porto. Há quase dois anos, o Sporting emitiu um comunicado sobre insultos racistas em Oliveira de Azeméis e a APCVD nada fez, a FPB nada fez. Agora fez. Podemos estar na presença de uma coisa muito desagradável. Espero que não seja verdade e se for espero que não volte a acontecer. Mas estamos na presença também de ódio ao FC Porto", disse, deixando a garantia de que os dragões combatem este tipo de situação: "Não é só com queixas que devem agir, as autoridades, senão não servem para nada. Não sei se o Betinho apresentou queixa, admito que tenha apresentado, mas não sei. No FC Porto iremos combater este tipo de comportamentos se existirem nas nossas instalações, mas isto é um caso muito evidente de tratamento diferenciado quando se trata do FC Porto."