GDESSA vence Benfica e conquista a Taça Federação feminina pela segunda vez

O GDESSA Barreiro conquistou este domingo, pela segunda vez, a Taça Federação feminina de basquetebol, repetindo o triunfo de 2015/16, ao bater na final da 14.ª edição o Benfica, vencedor das duas últimas edições, por 59-55, em Aveiro.





No Pavilhão do Clube do Povo de Esgueira, a formação do Barreiro perdia ao intervalo por 32-26.

No palmarés da Taça Federação, já conquistada por sete clubes, em 14 edições, o GDESSA igualou os dois triunfos do Benfica, seguindo apenas atrás do CAB Madeira (três troféus) e da Quinta dos Lombos (quatro).