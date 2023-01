Guimarães acolhe jogo solidário de basquetebol em cadeira de rodas

O Pavilhão do Inatel, em Guimarães, vai acolher um jogo solidário de basquetebol em cadeira de rodas, com o objetivo de ajudar a Associação Portuguesa de Deficientes de Braga a adquirir uma carrinha de nove lugares adaptada. O jogo 'O Atleta Solidário', organizado pelo Atleta Canal, vai realizar-se no sábado, dia 21, a partir das 17 horas, e contará com vários convidados, que vão experimentar a modalidade e defrontar o hexacampeão nacional: APD - Braga.O evento, que tem entrada livre, divide-se em três jogos, onde os bracarenses vão defrontar a equipa de veteranos CAA Salesianos e ainda os sub-18 do Vizela, para além da equipa de convidados, composta na sua maioria por figuras do desporto nacional.Eis o lote de convidados do evento: Fernando Meira (ex-jogador de futebol), Carlos Resende (ex-jogador de andebol), Carlos Galambas (ex-jogador de andebol), Dulce Félix (atleta de fundo e corta-mato), Ricardo Ribas (treinador de atletismo), Gabriel Oliveira (treinador de andebol), Joel Vale (presidente da Associação de Arbitragem da AF Braga), Rui Vaz (médico fisiatra), Ivo Cardoso (treinador de Kempo), Joaquim Gonçalves (sensei de Karaté), Vítor Rodrigues (ultramaratonista), Carlos Dias (ex-jogador de voleibol), Alberto Costa (treinador de Boxe), Nuno Mendes (atleta Muay Thai), João Seabra (humorista), Nélson Felgueiras (vereador do desporto da C.M. de Guimarães), Sameiro Araújo (vereadora do desporto da C.M. de Braga), Rui Ferreira (vereador do desporto da C.M. de Vizela) e Vítor Pataco (presidente do IPDJ).