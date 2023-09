Igualdade de género em discussão no basquetebol

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) organizou em Lisboa a Expert’s Meeting do Programa Piloto PROMISE (A Step Forward for Women in Basketball).Etiveram presentes no encontro Krasimira Petrova e Todor Kolev (Federação da Bulgária), Edita Medunjanin e Elvira Dushku (Federação do Kosovo), Christina Rioux e Joël Poustis (Ligue Nouvelle Aquitaine de Basketball), Olga Praderas, Maria Solé e Carles Carnicero (Federação Catalã), Josep Solà e Sara Figueres (Universidade Ramon Llull) e Natyra Zhjeqi (B.Link), bem como Cátia Mota e Inês Antunes (FPB).Foi apresentado o progresso do programa-piloto que está a ser desenvolvido pela Universidade Ramon LLull, tendo por base os contributos obtidos de vários grupos de estudo efetuados nos diversos países parceiros. O Steering Committee reuniu ainda com o intuito de abordar os vários pontos que se seguem no projeto Promise.A discussão continuou esta sexta-feira e contou com a presença de várias personalidades de renome no que toca às questões de igualdade, entre elas as convidadas: Elisabeth Cebrian, da FIBA – Head of Women in Basketball e Special Programs; Lisa Clancy, Vice President of the Paralympics Olympics Ireland – especialista em "Women in Leadership"; Filipa Cavalleri, Presidente da Comissão Mulheres e Desporto do COP, e Mónica Jorge, da Federação Portuguesa de Futebol – Head of Women in Football.Na conclusão do evento, a coordenadora do projeto na FPB, Cátia Mota, mostrou-se satisfeita com a partilha de todos os especialistas presentes em Lisboa e sublinhou a importância da presença do Governo: "Contámos com a presença da Exma. Sra. Secretátia Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues, que fez um enquadramento das questões deigualdade de género em Portugal e no mundo. Esta presença foi muito importante para validar o nosso projeto e reforçar a importância do desenvolvimento das questões da igualdade namodalidade e demonstrar a constante aposta da FPB neste mesmo tema."