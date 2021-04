Imortal vence Benfica e garante presença inédita na final da Taça de Portugal

Na primeira meia-final da final four da Taça de Portugal de basquetebol, o Imortal venceu o Benfica por 92-88, carimbando assim o passaporte para a final da prova, que se disputa este domingo. No jogo decisivo, os algarvios vão enfrentar o vencedor do encontro entre o Sporting e o FC Porto.

A partida começou com duas figuras em evidência: Nicolas Moore e Tanner Omlid. Enquanto o primeiro coordenou o ataque benfiquista de forma sublime (terminou o primeiro parcial com 8 pontos e 4 assistências), o segundo converteu dois dos três triplos de que dispôs nos primeiros dez minutos e ajudou os algarvios a manterem-se na discussão do resultado. Dessa forma, o primeiro parcial terminou com o Benfica a vencer por 30-21.

Num segundo parcial que ficou marcado pela lesão aparentemente grave de Jalen Jenkins (não voltou a jogar), o Imortal entrou disposto a mudar o rumo dos acontecimentos. Assim, a equipa de Luís Modesto começou com um parcial de seis pontos sem resposta, facto que fez com que o intervalo chegasse com o Benfica a vencer apenas por quatro (51-47).

O terceiro parcial voltou a ficar marcado por uma elevada dose de equilíbrio. O Imortal apresentou-se a bom nível e chegou mesmo a desafiar a liderança encarnada, mas os triplos no momento certo de Bryce Alford e de Betinho Gomes permitiram que o Benfica terminasse o parcial na frente do marcador (77-73).

A insistência algarvia acabou por dar frutos na fase decisiva do encontro. Já sem Tyere Marshall, que também se lesionou, e com Tanner Omlid em evidência nos desarmes de lançamento (um total de seis), o Imortal passou para a frente do marcador nos 77-78 e não mais desarmou. Dessa forma, o encontro terminou com um 88-92 , aspeto que permitiu ao Imortal assegurar a sua primeira presença na final da Taça de Portugal.