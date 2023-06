Inês Viana confirmada no Benfica

O Benfica oficializou esta terça-feira a contratação de Inês Viana, comojá havia adiantado. A base, de 28 anos, está assim de regresso à Luz, por onde passou em 2016/17. Na última temporada, a internacional portuguesa representou os bielorrussos do Tsmoki-Minsk e agora tentará nas águias ajudar à reconquista da Liga Betclic, perdida para o GDESSA."A época passada foi complicada para elas. A equipa é muito boa e muito bem estruturada, mas teve o azar de perder duas finais que podiam ter mudado muita coisa. Eu estou cá para ganhar. Quero que o Benfica volte a saborear vitórias no Campeonato, na Taça de Portugal e nos outros troféus. Acreditem em mim e continuem a acreditar no clube. Já falei com toda a gente: com quem cá está, com quem vem e com quem não fica. É uma verdade que há poucos clubes em Portugal com as condições que o Benfica tem. Quem está cá só tem de aproveitar e dar o seu melhor a quem nos oferece o melhor", disse ao site dos encarnados.