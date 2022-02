Internacional português nascido na Ucrânia: «Mais uma batalha de coragem e amor pela nossa nação»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vladyslav Voytso (@vlad_voytso)

Vladyslav Voytso, basquetebolista nascido na Ucrânia mas que representa a Seleção Nacional Portuguesa e o FC Porto desde muito jovem, lamentou esta quinta-feira a invasão russa ao seu país natal, frisando que as pessoas "vão lutar pelo que é delas" e destacando o "orgulho" que tem no povo ucraniano."Ucrânia. O país que me deu vida... desde pequeno que ouço histórias de como lutámos pela nossa liberdade e pelas nossas fronteiras, como nos tornámos um povo unido e forte! Esta é mais uma batalha, uma batalha de coragem e amor pela nossa nação. A todas as pessoas a lutar pela Ucrânia o meu obrigado! A Ucrânia pertence aos ucranianos e nós vamos lutar pelo que é nosso! Não podia estar mais orgulhoso do meu país. A única coisa que quero pedir é que continuem a partilhar e a consciencializar o mundo deste horror!", escreveu nas redes sociais.Voytso, de 22 anos, jogou por Portugal esta quinta-feira diante da França, na qualificação para o Campeonato do Mundo, num encontro em que a Seleção Nacional saiu derrotada (56-94).