Ivan Almeida comenta castigos: «O [João] Soares vai cumprir um jogo a partir do primeiro dia de reforma»

Ivan Almeida voltou às redes sociais para condenar os castigos aplicados pela Federação Portuguesa de Basquetebol no seguimento dos episódios ocorridos nos encontros no Dragão Arena. O jogador cabo-verdiano do Benfica foi punido com dois jogos e não se conforma com a pena, comparando-a com aquelas aplicadas aos adversários."Confirmou-se em entrevista o GM do Porto [n.d.r. referência às declarações do diretor-técnico Afonso Barros ] a admitir que houve racismo, ainda me ameaçou que da próxima vez que for lá ao Porto vou ser recebido de forma adequada. Castigo: 15 dias de férias!? Eu [sou punido com] 2 jogos de castigo da Federação Portuguesa de Basquetebol porque levantar a bandeira de Cabo Verde é um insulto", começou por referir através da conta pessoal de Twitter.Almeida apontou ainda a João Soares, ex-jogador do FC Porto e internacional português que recentemente se retirou do basquetebol. "O Soares, que reformou, e que iniciou tudo isto, [leva] 1 jogo de castigo. A cumprir a partir do primeiro dia de reforma. Agora, perante os atos de racismo no jogo 3 e jogo 4, vão pronunciar alguma coisa? Ou estavam a deixar a poeira baixar e por isso deixaram passar quase 2 meses?", condenou o campeão pelas águias que envergou a bandeira do seu país aquando da festa do título, no Dragão Arena.