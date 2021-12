Já é oficial: FC Porto faz falta de comparência em Oliveira de Azeméis

Depois do anúncio, a confirmação oficial. Tal como prometido, o FC Porto não compareceu em Oliveira de Azeméis, para defrontar a Oliveirense, em jogo da 11.ª jornada da Liga Betclic.

Na última sexta-feira, os dragões anunciaram em comunicado que iriam faltar ao desafio deste domingo, depois de ter sido conhecida a nomeação do árbitro Fernando Rocha, um dos juízes que fez parte do trio que apitou os jogos da final do playoff de 2020/21, que terminou com a vitória do Sporting e cuja arbitragem foi muito contestada pelos azuis.

Apesar do aviso prévio, os procedimentos formais inerentes à realização do encontro obrigaram este domingo à presença de jogadores e equipa técnica da Oliveirense, assim como da equipa de arbitragem, que além de integrar Fernando Rocha, é constituída ainda por Diogo Morais e Bruno Maciel.

Recorde-se que esta é a segunda falta de comparência cometida pelo FC Porto. A primeira teve lugar na deslocação ao terreno da Ovarense, na sequência da nomeação do árbitro Paulo Marques (outro dos juízes da final) para o desafio com a equipa vareira.

Caso a formação orientada por Moncho López falhe mais um jogo para o campeonato, o FC Porto será excluído da competição, como se pode ler nos regulamentos.



Autor: Nuno Leite