Jalen Henry e a chegada a Alvalade: «Quero ajudar o Sporting a ganhar o campeonato»

Jalen Henry foi esta quarta-feira oficializado no Sporting, como Record noticiou a 23 de junho.





Trata-se de um extremo-poste norte-americano, de 24 anos, que chega a Alvalade depois de representar o SIU Edwardsville, Étoile Charleville-Mézières, UU-Korihait e BC Nokia."Estou muito empolgado e feliz por jogar pelo Sporting. É, sem dúvida, um grande passo na minha carreira. Falaram-me muito bem de Portugal, do clube e das pessoas. Por isso, as minhas expectativas são altas. Vai ser óptimo viver esta nova e entusiasmante experiência. Prometo aos nossos adeptos que vou dar 100 por cento de mim dentro da quadra e que lutarei por vitórias com esta camisola até ao fim. Quero ajudar o Sporting a ganhar o campeonato", afirmou o reforço leonino, em declarações ao site dos leões.