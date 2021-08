James Farr reforça Benfica

O norte-americano James Farr, que na última temporada representou os japoneses do Bambitious Nara, é o novo reforço da equipa de basquetebol do Benfica, anunciou este domingo o clube lisboeta, no seu site oficial.

"É a minha segunda vez em Portugal. Quando cá vim, senti que era um clube em que gostaria de jogar. Não estou aqui pelas estatísticas, apenas quero ver a equipa a ganhar o campeonato e o clube a atingir o nível a que está habituado", afirmou Farr, em declarações à BTV.

O extremo/poste, de 28 anos, iniciou a carreira nos campeonatos universitários dos Estados Unidos, ao serviço dos Xavier Musketeers, antes de enveredar por experiências na Hungria (Alba Fehervar), França (Élan Chalon), Alemanha (Mitteldeutscher BC), Croácia (Zadar) e Japão.

Farr é o quinto reforço para o plantel treinado por Norberto Alves, depois de José Barbosa (ex-Oliveirense), Diogo Gameiro (ex-CAB Madeira), Makram Ben Romdhane (ex-US Monastir) e Aaron Broussard (ex-CSM CSU Oradea).